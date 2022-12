Essevee verliest oefenduel van Union, met érg opvallende tester (ex-Essevee, Lokeren en Antwerp) als witte merel?

Zulte Waregem en Union SG speelden op dinsdagnamiddag een oefenwedstrijd tegen elkaar van 4 keer 30 minuten. Essevee stuurde een bijzondere tester de wei in.

Zulte Waregem speelde tegen Union SG achter gesloten deuren. Vanzeir had de Brusselaars snel op voorsprong gebracht, via Rommens was het na twintig minuten al 1-1.

In de vierde en laatste periode van een halfuur maakte Puertas er 1-2 van voor Union SG. Voor de derde en vierde periode rekende Essevee op de diensten van ... Nill De Pauw.

De ex-speler van Essevee (2017-2019) en Lokeren (tot 2015) zit sinds hij deze zomer door Antwerp bedankt werd voor bewezen diensten zonder club.

De 32-jarige winger traint tijdens de winterbreak mee met Zulte Waregem. Dat wordt ook bevestigd door de club zelf.

Testen

Of hij aanspraak kan maken op een contract is nog niet geweten, maar als de testen meevallen kan hij wel eens de witte merel zijn waar Essevee al even op hoopt.

In de degradatiestrijd kan de club alle creativiteit en aanvalskracht gebruiken die ze kunnen krijgen. Mogelijk is De Pauw wat dat betreft een ideale optie.