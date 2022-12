Enkele opmerkelijke afwezigen bij Club Brugge voor allerlaatste oefenmatch voor hervatting competitie

Club Brugge maakt zich op voor de allerlaatste oefenmatch in aanloop naar de hervatting van de competitie. Er zijn enkele opvallende namen die voor dit duel afhaken.

Club Brugge heeft een selectie vrijgegeven met 19 spelers die in aanmerking komen voor speelminuten tegen Zulte Waregem. Dat zal vrijdagavond in Brugge present tekenen voor een vriendschappelijk duel dat nog aan het oorspronkelijke schema werd toegevoegd.

Er zijn dus enkele Bruggelingen die in deze oefenpot zeker niet zullen worden ingezet. Onder hen ook Noa Lang. Het was al bekend dat de Nederlandse international extra rust kreeg na het WK. Voor deze wedstrijd zal hij dus nog niet aansluiten. Ook Abakar Sylla zal niet van de partij zijn, nadat de verdediger nochtans 45 minuten speelde in de met 0-2 verloren oefenwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam.

Alle namen voor de allerlaatste oefenmatch van deze WK-break. šŸ”µāš« #CluZwa



šŸ“² Volg alle updates morgen om 11u00 in de Club App. pic.twitter.com/nstVErM18f — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 15, 2022

Daarnaast ook geen Noah Mbamba, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt. Mogen wel hopen op speelgelegenheid tegen Zulte Waregem: Mignolet, Shinton, Boyata, Mechele, Spileers, Willems, Mata, Meijer, Sobol, Balanta, Audoor, Homma, Nielsen, Odoi, Onyedika, Sandra, Vanaken, Buchanan en Nusa.