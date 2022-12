'Club Brugge wil Arsenal en Atalanta aftroeven met miljoenentransfer voor talentrijke verdedigende middenvelder'

Bij Club Brugge willen ze zich de komende weken en maanden nog graag versterken. Steevast hebben ze daarbij jong talent op het oog.

In die hoedanigheid zijn ze nu ook uitgekomen bij de 20-jarige verdedigende middenvelder Ibrahima Bamba, zo melden Italiaanse bronnen.

3.5 miljoen euro marktwaarde

De interesse in Bamba is niet min, want ook onder meer Arsenal en Atalanta hebben de 20-jarige Italiaan op de radar staan.

De defensieve middenvelder werd begin dit jaar uit de B-kern naar de A-kern van Vitoria Guimaraes geheveld en heeft inmiddels een marktwaarde van 3.5 miljoen euro.