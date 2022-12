Opvallend: 'Belg op shortlist met onder meer Bento en Tuchel om bondscoach te worden bij Ghana'

Ghana raakte op het WK in Qatar niet door de groepsfase en dus vertrok bondscoach Otto Addo er meteen. Er wordt nu naarstig gezocht naar een opvolger.

De Ghanese voetbalbond wil met oog op de toekomstige Afrika Cups én het WK 2026 kiezen voor een grote naam of een naam met aanzien.

En dus staat volgens Asempa FM ook een Belg op de shortlist met zes kandidaten om de nieuwe bondscoach te worden.

Saintfiet

Tom Saintfiet is namelijk een van de kandidaten. De bondscoach van Gambia is heel goed bezig en zou dus naar Ghana kunnen.

Saintfiet is een globetrotter, met ook ervaring bij onder meer Togo, Zimbabwe en Malawi. De concurrentie is wel niet min, want ook Bento en Tuchel staan bij de zes namen. De drie anderen zijn Boateng (de huidige T2), Stojkovic en Houghton.