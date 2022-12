Relletje in Frankrijk in de maak? 'Deschamps stuurde Benzema naar huis'

Karim Benzema moest de Franse selectie verlaten met een dijblessure. Er waren geruchten dat hij zou terug kunnen keren voor de finale vanwege opnieuw fit, maar mogelijk is er meer aan de hand.

Benzema had erop gerekend dat Didier Deschamps hem meer tijd ging geven om fit te geraken en hoopte in Qatar te kunnen blijven tot hij hersteld was.

Relletje?

Deschamps nam echter al snel afscheid van hem en leek ook nu niet meteen happig om Benzema terug naar de groep te halen.

Volgens L'Equipe gaat het zelfs nog verder en werd Benzema bewust naar huis gestuurd door Deschamps. Ook vier jaar geleden was Benzema er op het WK niet bij in de selectie van de bondscoach. Een nieuw relletje in de maak op de dag van de finale?