'Erik ten Hag wil ook in januari gaan shoppen bij zijn ex-ploeg Ajax'

Afgelopen zomer verkaste Erik ten Hag van Ajax Amsterdam richting Manchester United in de Premier League.

Ten Hag vertrok echter niet alleen naar de Engelse competitie. In zijn zog verlieten ook Antony en Lisandro Martinez de Amsterdamse club. Volgens The Athletic wil Ten Hag ook in januari een speler van Ajax naar Man United loodsen. Het gaat om Mohammed Kudus die een sterk WK met twee doelpunten achter de rug heeft.

De speler wil vertrekken, nadat hij niet overdreven veel speelkansen krijgt van Alfred Schreuder. Daar heeft zijn staking rond een transfer naar Everton afgelopen zomer ook mee te maken.

De 22-jarige Ghanees zou echter ook in de belangstelling staan van Borussia Dortmund. Ook Franse clubs kloppen op de deur in de Nederlandse hoofdstad.