Gemiste transfer naar Genk spookt nog steeds door hoofd van Selemani: "Ik wou er echt naartoe"

KV Kortrijk komt vanavond weer in actie op het veld van OH Leuven voor de Croky Cup. Met voorlopig nog steeds Faïz Selemani, die toch nog steeds op een transfer aast. Want die afgesprongen kans richting Genk spookt nog steeds door zijn hoofd.

"Januari is pas over een aantal dagen”, zegt de aanvaller in Het Nieuwsblad. “Als er een goed bod binnenkomt, dan zullen we dat rustig en met de nodige aandacht bekijken. Voorlopig ben ik een speler van KV Kortrijk en wil ik iedere wedstrijd winnen die we nog moeten spelen. Ik ben hier nog steeds gelukkig. De nieuwe coach heeft me nog niet expliciet gezegd dat ik absoluut moet blijven.”

Maar die afgesprongen transfer naar Genk dus, dat eerste staat terwijl Kortrijk voorlaatste bengelt. “Ik ben nog steeds ontgoocheld dat die transfer niet doorging. Ik wou echt naar Genk gaan. Zulke zaken gebeuren nu eenmaal in het voetbal en daar moet ik vrede mee hebben. Op het einde van de transferperiode kon ik nog naar het Egyptische Al Ahly. Ook die deal sprong pas op het einde af. Mijn komst was plots geen opportuniteit meer voor hen, maar dat vind ik nu ook niet zo jammer. Dat de deal met Genk afsprong, is een ander verhaal."