Mbaye Leye laat zich uit over de komst van Ruud Vormer

Ruud Vormer werd al aan enkele Belgische clubs gelinkt. De speler van Club Brugge werd vooral bij Zulte Waregem genoemd.

Op 4 januari opent de transfermarkt in ons land. Ruud Vormer, op overschot bij Club Brugge, werd al enkele keren in verband gebracht met Zulte Waregem.

Trainer Mbaye Leye maakt de situatie alvast duidelijk. “Vormer? Nee, dat is niet aan de orde”, zegt hij heel duidelijk bij Het Nieuwsblad. “Ruud is een fantastische speler, maar we hebben slechts dertig procent balbezit, terwijl hij bij Brugge net kon uitblinken door het dominante voetbal dat ze bij blauw-zwart brengen.”

“We weten dat het een ongelooflijke sterke speler is maar we zoeken ook jongens die meteen klaar staan. Bovendien moet het ook financieel allemaal realistisch haalbaar zijn.”