Eupen wint degradatietopper op het veld van Seraing

Een bijna onbespeelbaar veld door de hevige regenval, maar toch ging de wedstrijd tussen Seraing en Eupen door. Eén doelpunt was genoeg om de partij de beslissen.

De eerste helft was één om snel te vergeten. Beide ploegen kwamen door het drassige speelveld nauwelijks aan voetballen toe. Amper twee kansen op 45 minuten en deze eerlijk verdeeld over de beide ploegen was het resultaat.

Voor de thuisploeg was het Bernier die zijn afgeweken schot op de paal zag belanden. Bij de bezoekers van Eupen was het N'dri die het gevaarlijkste was, maar zijn schot werd gestopt door doelman Martin. Zo gingen we rusten met een brilscore op het bord.

De tweede helft daar zat meer in. Eupen was de betere ploeg, maar het was Seraing dat het gevaarlijkste was. Kachbach zag zijn schot op de deklat belanden. Eupen reageerde via smaakmaker Stef Peeters die een prima wedstrijd speelde. Zijn schot werd nog gekeerd door de doelman en zijn tweede poging ging net naast het doelkader.

Het was wachten tot twee minuten voor de reguliere speeltijd tot het doelpunt viel. Charles-Cook met een prima kopbal en de voorsprong voor de bezoekers stond op het bord. Dit gaven ze niet meer af. Eupen krijgt wat ademruimte dankzij deze driepunter en springt naar de dertiende plaats. Seraing echter blijft troosteloos laatste in de Jupler Pro League.