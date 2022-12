Onuachu laat zich uit over transfer: "Zag mensen vertrekken die minder getoond hebben dan ik"

Paul Onuachu zit nog steeds bij KRC Genk, al had hij evengoed al lang weg kunnen zijn. En wie weet deze winter of komende zomer ...

Onuachu zelf is niet ongerust en laat alles wat op zich afkomen. "Nu ben ik minder obsessief bezig met een transfer. Alles gaat goed bij Genk. Ik scoor veel, ben hier graag. Máár: als er deze winter of komende zomer een interessant bod komt, gaan we dat samen met Genk bekijken."

Transfer

"Iedereen weet dat ik graag een stap hogerop wilde zetten. De interesse bleef vorige winter na de Gouden Schoen echter uit. En afgelopen zomer vielen de puzzelstukjes niet samen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Toen ik in juli geblesseerd raakte, mocht ik er helemaal een kruis over maken. Geen enkele club gaat een geblesseerde spits halen, hé. Dat was een teleurstelling. Want ik geloof dat ik de juiste dingen heb laten zien om een transfer af te dwingen. Ik heb hier spelers zien vertrekken naar een mooie club die minder hebben getoond dan ik."