Mbaye Leye duidelijk na bekerzege: "Hebben veel werk en versterking nodig"

Opluchting troef bij Zulte Waregem na de 1-2 overwinning bij KMSK Deinze in de achtste finales van de Beker van België.

Tachtig minuten lang leek Deinze verdiend naar de kwartfinales te kunnen, maar twee late doelpunten van Ndour deden de match nog kantelen.

Versterking

Mbaye Leye zag het ook met lede ogen aan: "We weten dat we hier heel goed wegkomen", aldus de Senegalese oefenmeester van Essevee.

"Het zal beter moeten. We weten dat we veel werk hebben en dat we versterking nodig hebben", klonk het duidelijk.