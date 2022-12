Hein Vanhaezebrouck zag een probleem in Ghelamco Arena: "Klein excuus, maar mogen we ons niet achter wegsteken"

KAA Gent verspeelde in eigen huis twee dure punten tegen Standard: 0-0. Ook in de Beker van België kwam het pas in de verlengingen tot doelpunten.

Hein Vanhaezebrouck vond dat zijn ploeg makkelijk een paar keer had kunnen scoren, maar liet het wel na om dat te doen. Hobbelig Excuses wilde hij niet zoeken, maar de staat van het veld baarde hem wel zorgen. "Het is een klein excuus, maar het veld is heel hobbelig." "Daarom was het vandaag niet makkelijk om snel te voetballen. Maar goed, daar mogen we ons niet achter wegsteken. Dit is een gemiste kans, want we konden een schitterende zaak doen."