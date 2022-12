'Antwerp heeft enkel nog af te rekenen met Spaans'e concurrentie voor waanzinnige transfer'

Gaat Marc Overmars opnieuw een grote transfer doen voor Antwerp? De kans zit erin en wordt in ieder geval steeds groter.

Ajax Amsterdam en Daley Blind hebben dinsdag een akkoord bereikt over een beëindiging van het contract van de verdediger.

En dus is de 32-jarige verdediger nu ook officieel een vrije speler. Niets of niemand staat een overeenkomst met Antwerp dus in de weg.

Sociedad

Real Sociedad toont ook interesse en zou volgens Spaanse bronnen financieel meer kunnen bieden, maar Antwerp heeft ook zijn charmes.

Er is de link met Overmars, er is de nabijheid voor vrouw en kind, ... Afwachten wat Blind gaat beslissen, maar de Bosuil zou een serieuze optie zijn voor hem.