Hoefkens wordt vervangen, eerste kandidaat staat klaar

De dagen van Carl Hoefkens bij Club Brugge lijken geteld na het gelijkspel tegen OH Leuven (1-1). En dus is de vraag: wat nu?

Er was al crisisberaad rond de figuur van Carl Hoefkens voor de wedstrijd tegen OH Leuven, maar voorlopig kreeg hij nog respijt.

Of er nu andere dingen zullen beslist worden? Dat is nog maar de vraag. Ondertussen gonst het gek genoeg wel al van de geruchten over mogelijke opvolgers.

Blessin

De naam van Roberto Martinez klonk al meermaals in de wandelgangen. Een logische naam gezien de goede contacten tussen Martinez en Bart Verhaeghe. Ook Blessin en Clement werden al genoemd.

De ex-coach van Oostende is nu volgens Het Laatste Nieuws ook officieel een kandidaat. Hij zou passen in het plaatje dat ze bij blauw-zwart voorhanden hebben en waarbij ze zoeken naar een motivator.