Roberto Martinez sluit Club Brugge niet uit: "Vanaf één januari zal ik dat doen"

Roberto Martinez wordt genoemd als mogelijke opvolger van Carl Hoefkens als coach van Club Brugge. Ondertussen heeft hij daar zelf al iets over gezegd.

Carl Hoefkens is niet langer de coach van Club Brugge. De landskampioen wil inzetten op een grote naam met internationale allure. Laat Roberto Martinez vrij zijn én een goede band hebben met Bart Verhaeghe.

“Ik ga niet reageren op de vacature die is open gekomen bij Club Brugge”, glimlacht Roberto Martinez in Het Laatste Nieuws. “Of ik geïnteresseerd ben? Uit respect voor de Belgische voetbalbond praat ik pas vanaf één januari over mijn toekomst.”