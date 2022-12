Wie zegt ja tegen uitdaging Club Brugge? Al drie kandidaten weigerden job bij blauw-zwart

Het gonst geruchten over wie de nieuwe trainer van Club Brugge zal worden. De kans is alvast groot dat de Bruggelingen deze in het buitenland gaan zoeken. Al zijn er al een aantal opties ondertussen niet langer mogelijk.

Scott Parker wordt nog steeds nadrukkelijk genoemd als optie bij Club Brugge, nadat hij al even zonder job zit na een avontuur bij Bournemouth. Wie zegt ja? Zowel met die club als met Fulham kon hij ooit promoveren naar de Premier League, maar in die Premier League boekte hij nog geen topresultaten. En dus rest de vraag: is dat goed genoeg voor blauw-zwart? Met gewezen Belgisch bondscoach Roberto Martinez en verder Steven Gerrard en Kasper Hjulmand zijn er al drie pistes die nee hebben gezegd.