Selim Amallah in de B-kern van Standard, maar La Liga en de Premier League lonken naar hem

Bij Standard krijgt hij geen kans meer en zit hij in de B-kern, maar dit neemt de interesse van buitenlandse clubs niet weg. Zo zo is er interesse uit de Premier League en La Liga.

Selim Amallah kwam op het WK in Qatar zevenmaal in actie voor de Marokkaanse nationale ploeg. Niet alleen Marokko, maar hij zelf ook kenden een prima WK. Ondanks dat hij in de B-kern zit bij Standard is er interesse van verschillende clubs in hem.

Uit La Liga zou Valencia de middenvelder proberen los te weken bij de Luikenaars volgens Het Nieuwsblad. Niet alleen uit Spanje, maar ook uit Engeland is er interesse. Nottingham Forrest heeft dringend nood aan versterking want ze staan 19de in de Premier League. Ze zien in Amallah een schakel om de degradatie af te wenden.