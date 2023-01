'Ook Napoli gooit zich nu in de strijd om Marokkaanse WK-sensatie en zou zelfs de beste papieren hebben'

Er heeft zich nog een club in het rijtje geschaard voor de strijd om de Marokkaan.

Marokko maakte indruk op het WK en vooral middenvelder Azzedine Ounahi (22) was één van de exponenten. Ounahi, die nu bij Angers in Frankrijk speelt, zou de clubs voor het uitkiezen hebben.

Nadat eerder al Barcelona en Leicester City, die in Ounahi een vervanger zien voor Youri Tielemans, zou nu ook Napoli zich gemeld hebben voor de Marokkaan, dat schrijft L'Equipe.

De leider in de Serie A zou nu ook in de beste positie zitten om Ounahi binnen te halen. Als het tot een transfer komt, dan speelt Ounahi nog tot het einde van het seizoen bij Angers, dat momenteel laatste staat in de Ligue 1.