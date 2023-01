Paul Van Himst onthult zijn nieuwjaarswens voor Anderlecht

Het nieuwe jaar is vandaag van start gegaan en daar horen ook de nodige nieuwjaarswensen bij.

Paul Van Himst moet niet lang nadenken over zijn nieuwjaarswensen. “De belangrijkste wens is dat iedereen gezond kan blijven. Ik kan ervan meespreken, want vorig jaar lag ik nog 2,5 maand in het ziekenhuis door mijn heup”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Van Himst heeft zijn wensen voor RSC Anderlecht, maar ook voor oud-voetballer Remco Evenepoel die hem heel nauw aan het hart ligt zoals we vorig jaar konden zie bij de viering na de Vuelta en het wereldkampioenschap.

“En dan hoop ik dat er een Belg de Ronde van Frankrijk wint, maar Remco rijdt de Giro, dus dat zal nog niet voor 2023 zijn zeker? En Anderlecht kampioen