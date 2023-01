Belg met verleden bij Anderlecht, OH Leuven, Club Brugge en Zulte Waregem kiest voor exotische bestemming

Hij heeft veel ervaring in de Belgische competitie opgedaan, maar de laatste jaren is hij een echte globetrotter geworden. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging beet.

Dion Cools verliet in januari 2020 Club Brugge voor de Deense topclub Midtjylland, maar werd er nooit een sterkhouder.

Thailand

Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Zulte Waregem voor de terugronde, afgelopen zomer trok hij naar Jablonec in Tsjechië.

Daar vertrekt de ex-speler van ook OH Leuven met een verleden in de jeugd van Anderlecht nu ook opnieuw. Nieuwe bestemming? Thailand, want Cools heeft getekend bij Buriram Utd.