OFFICIEEL: KV Kortrijk haalt verdediger op bij Hertha BSC en heeft meteen tweede versterking van de mercato (en dag) beet

KV Kortrijk heeft er een drukke dag opzitten. Na Martin Regali hebben de West-Vlamingen Christalino Atemona naar het Guldensporenstadion gehaald.

KV Kortrijk neemt Christalino Atemona over van Hertha BSC. De 20-jarige verdediger trainde al enkele maanden mee met de Kerels en kon Bernd Stock overtuigen. Hij is komende zondag meteen speelgerechtigd voor het duel tegen OH Leuven.

Atemona tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de Kerels. In de overeenkomst zit meteen een optie voor een extra voetbaljaargang vervat. Met andere woorden: de Duitser krijgt de komende maanden de kans om zich helemaal te bewijzen.