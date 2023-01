Belofte van Standard onder de radar bij verschillende Belgische en Nederlandse clubs

De 17-jarige speelde 16 wedstrijden in de Challenger Pro League met SL16 FC. Zijn goede prestaties hebben duidelijk de interesse van verschillende teams gewekt.

Noah Mawete is een van de meest getalenteerde spelers van de Standard Academy en is een van de spelers van SL16 FC die de trainer als 1e op het blad zet. De 17-jarige blijft vooruitgang boeken bij de beloften van Standard en presteert goed. De veelzijdige verdedigende middenvelder heeft in de competitie tot nu toe zelfs de meeste tijd in de centrale verdediging gespeeld.

De Belgische U17-international (12 caps en 3 goals), die op Transfermarkt al op 300.000 euro wordt geschat, zou een van de volgende jonge Rouche kunnen zijn die zich in het 1e elftal laat opmerken, aangezien Ronny Deila veel belang hecht aan de ontwikkeling van Luikse jonge talenten.

Volgens onze informatie ligt Mawete echter in het vizier van verschillende clubs in de Jupiler Pro League en de Nederlandse Eredivisie. Zal Standard ervoor kiezen om zijn jonge speler te integreren in de Jupiler Pro League of zullen ze in de verleiding komen om hem aan de hoogste bieder te verkopen? Alleen de tijd zal het leren...