Van Bommel spreekt over Daley Blind, de afwezigheid van Overmars en het vertrek van Almeida

Daley Blind leek op weg naar Royal Antwerp FC, maar koos er uiteindelijk voor om bij Bayern München aan te sluiten.

Op zijn persconferentie noemde de trainer van The Great Old de keuze van Daley Blind voor Bayern München een logische zet. “En dat zeg ik niet om Antwerp omlaag te praten. Een speler die deze aanbieding krijgt, moet daarop ingaan”, klinkt het. “Het is jammer voor ons, want Daley was een polyvalente speler om erbij te hebben. We gaan bekijken of we ons op een andere manier kunnen versterken, al is dat in de winter hartstikke moeilijk.”

De afwezigheid van Marc Overmars na een klein hartinfarct heeft geen invloed op de transfers. “Het gaat de goede kant uit met hem. Marc moet het rustig aan doen, maar we houden wel contact. Zijn afwezigheid staat het transfergebeuren niet in de weg.”

Van Bommel bevestigde ook het vertrek van Almeida. “Hierover hebben we natuurlijk nagedacht. Als club zijnde moet je echter ook op persoonlijk vlak goed met spelers omgaan. Dinis gedroeg zich altijd professioneel en kan zich nu verbeteren. Dan zou het niet correct zijn om hem halsstarrig vast te houden.”