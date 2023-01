Wouter Vrancken koos voor heel bijzondere voorbereiding op match tegen Club Brugge

Zondag speelt KRC Genk de topper tegen Club Brugge in de Jupiler Pro League.

Een team met een nieuwe hoofdtrainer, Racing Genk heeft het voor de derde keer op rij voor. Nu is Scott Parker nog maar pas aan de slag bij Club Brugge. In een uitverkochte Cegeka Arena moet Vrancken met Racing Genk weer de draad oppikken na de nederlaag tegen KV Kortrijk. Voorbereiden was niet vanzelfsprekend.

“Het moeilijkste eraan is dat we meerdere ploegen hebben moeten analyseren”, zegt Wouter Vrancken. “We hebben beelden van Bournemouth, Fulham en Club Brugge bestudeerd. We zullen klaar moeten zijn voor alles. Het zal niet makkelijk worden.”

Vrancken nam contact met enkele hulplijnen. “Ondertussen heb ik wel een paar lijntjes uitgegooid naar de andere kant van het kanaal. Ik heb een aantal tips gekregen, waarvoor ik ook dankbaar ben. Maar het moet nog altijd op het veld gebeuren. We moeten kwaliteit leveren en mentaliteit tonen, zoals we zo vaak gedaan hebben.”