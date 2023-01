Brüls haalt uit naar CEO van STVV: "Die man is absoluut niet met de club bezig"

Christian Brüls heeft afscheid genomen van STVV en speelt voortaan voor Zulte Waregem. De middenvelder heeft in een interview laten weten dat dat vooral de schuld is van CEO Tateishi.

Zijn vertrek bij STVV is toch wat zuur, want hij wou niet echt vertrekken. "Ik heb op het veld altijd alles voor hen gegeven. Iedereen verwachtte dat STVV iets zou doen om me langer aan de club te binden", vertelt hij in HBvL. "Zelfs op de dag dat ik vernam dat Zulte Waregem kwam aankloppen, heb ik hen de kans gegeven om met een nieuw voorstel op de proppen te komen. Ik heb STVV heel veel tijd gegeven.”

Technisch directeur Andre Pinto heeft daar volgens hem weinig schuld aan. “Versta me niet verkeerd. Ik heb het diepste respect voor Andre Pinto. Wat die man voor de club doet, is fenomenaal. Maar boven hem staat een CEO die zijn zegen telkens moet geven. Maar die man is totaal niet met STVV bezig. Pinto moet vervolgens alle problemen opkuisen.”