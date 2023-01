Johan Boskamp over de transfer van Christian Brüls: "Goede aankopen"

Deze week kwam de transfer van Christian Brüls plots in stroomversnelling. In twee dagen tijd was hij weg bij STVV.

Van STVV naar Zulte Waregem voor de volgende 2,5 seizoenen. Christian Brüls heeft de volgende stap in zijn carrière gezet. Tot verwondering van Johan Boskamp. “Daar schrok ik wel van. Brüls was toch sterkhouder én smaakmaker bij STVV. Nooit gedacht dat ze hem zo makkelijk zouden laten gaan. Maar als ze hem geen meerjarig contract meer wilden aanbieden, dan heeft hij groot gelijk om bij een club te tekenen die dat wel doet”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Met ook Ruud Vormer aan zijn zijde. “Twee goeie aankopen. Ruud is de leidersfiguur die blijft roepen en tieren tot ze gered zijn en Christian kan het verschil maken met zijn voetballend vermogen. Nu moeten ze de rest nog meekrijgen, maar ik zie het positief in voor Zulte Waregem.”