Imke Courtois zag dat RSC Anderlecht een verkeerde keuze was voor Kompany

Vincent Kompany is goed bezig met Burnley. Ze staan aan de leiding in de Championship.

De ploeg van Vincent Kompany pakte afgelopen weekend ook een ticket voor de zestiende finale van de FA Cup, door eersteklasser Bournemouth uit te schakelen.

“De spelers zijn het belangrijkste, maar onderschat toch maar niet de impact van de coach”, zegt Imke Courtois over de prestaties van Burnley.

Paarswit was dan ook een verkeerde keuze, zo gaat de analiste verder. “Ik denk dat de Championship en de Engelse voetbalcultuur Kompany beter liggen dan Anderlecht. Het was logischer geweest dat hij ginder zijn trainerscarrière was begonnen.”