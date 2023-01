De lucht klaart op boven Kortrijk na cruciale doelpunten van Avenatti: "Storck brengt ons vechtlust en mentaliteit bij"

Het effect van de komst van Storm bij Kortrijk valt niet te ontkennen. Al helpt het wel dat Avenatti in Leuven nog eens zijn torinstinct bovenhaalde.

Een botsende voorzet die in doel belandde en een rake kopbal in de extra tijd, daarmee loodste Felipe Avenatti KV Kortrijk weg van de degradatieplaatsen. "Het was een lastige wedstrijd", was het na aflopen bekomen van de emoties. "We kwamen immers vroeg op achterstand, maar zijn altijd blijven strijden."

Met zo'n bepalend moment op de valreep was het ook wel duidelijk wie de matchwinnaar was. Het is niet voor het eerst de laatste paar weken dat Avenatti KVK in het slot de volle buit bezorgt. Dat deed de Uruguayaan ook tegen Genk en in de bekermatch bij OHL werd de zege ook door hem veiliggesteld. "Het is heel leuk om de winnende treffer te scoren", trapt de spits een open deur in.

Shockeffect

Al was het de ingesteldheid bij alle spelers die mee het verschil maakte volgens hem. "We hebben echt een goede mentaliteit getoond." De meest recente trainerswissel heeft in Kortrijk duidelijk voor het beoogde shockeffect gezorgd. "Bernd Storck brengt ons vechtlust en mentaliteit bij en daar hadden we ook nood aan."