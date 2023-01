"Dit is mijn laatste match voor Antwerp": Twee teams uit Jupiler Pro League er als de kippen bij

Michael Frey was woensdagavond duidelijk niet gelukkig met zijn kleine rol als invaller bij Royal Antwerp FC. En dus staat hij op ramkoers met zijn club.

“Dit was de laatste wedstrijd van Michael Frey voor Antwerp", was hij duidelijk na de wedstrijd tegen KRC Genk in de Beker van België.

Leuven

En dus zijn de concurrenten wakker geworden. Charleroi was de eerste ploeg die meteen interesse toonde in de spits.

Nu zou ook OH Leuven zich roeren, volgens Het Nieuwsblad. En dus kan het opbod om de spits die nog anderhalf jaar onder contract ligt bij The Great Old.