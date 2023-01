Opmerkelijk: Anderlecht haalt 23-jarige Zweed voor Futures-ploeg tot einde van het seizoen

De A-ploeg heeft nog geen versterking gekregen, maar de RSCA Futures intussen wel. Anderlecht haalde de 23-jarige Zweed Henrik Bellman om de beloftenploeg te versterken.

Da's toch wel opmerkelijk te noemen, want 23 is de maximum leeftijd voor een speler bij de beloftenploegen. Gezien de vele overstappen naar de A-ploeg en een paar spelers die vertrokken zijn, had men echter ervaring nodig bij de Futures.

Bellman tekende voor een half jaar en komt over van de Zweedse tweedeklasser Östersund. Hij speelt op het middenveld, maar kan ook rechts uit de voeten.