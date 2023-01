Mooi bekeravontuur in woelige tijden is Rob Schoofs niet vreemd: "Bij KV Mechelen valt altijd wel iets te beleven"

Rob Schoofs zit met KV Mechelen weer eens bij de laatste vier in de beker. Dat is hem niet vreemd. Het is ook niet voor het eerst dat KV ver geraakt in de beker terwijl er nog wel andere dingen gaande zijn.

In 2019 won Malinwa de beker in volle 'Propere Handen'-storm. Nu was er dus die onzekerheid over die broodnodige kapitaalsinjectie. Het belemmert de ploeg alvast niet om ver door te stoten in de Beker van België. "Neen, de beker is belangrijk. Vorig seizoen hebben we al een grote kans gemist door in de kwartfinales thuis tegen Eupen te verliezen Nu haalden we opnieuw de kwartfinale en Kortrijk ligt ons wel."

Bekerwinst mooiste gevoel

Dat bewezen Schoofs en zijn ploegmaats door woensdag in het Guldensporenstadion met 0-1 te triomferen. "De voorbije jaren hebben we daar vaak gewonnen. Enkele jaren geleden hebben we de beker gewonnen. Dat gevoel is het mooiste wat ik bij KV Mechelen al heb meegemaakt. We willen iedereen dat opnieuw laten meemaken"

De aanvoerder rekent ook op het geelrode legioen om dat opnieuw te verwezenlijken. "Ik denk dat de supporters - hopelijk komen ze massaal naar de halve finales - er naar verlangen om opnieuw naar de Heizel te gaan en wij ook."

Hoge pieken en diepe dalen

Het is misschien zelfs zo dat de betere prestaties er net komen in wat meer woelige tijden. "Mechelen is een mooie club waar altijd wel iets te beleven is. Het is altijd zaak om daar niet te veel in mee te gaan en te focussen op wat je moet doen. We weten dat het snel omhoog kan gaan, maar ook snel omlaag kan gaan. Net in die momenten zijn we altijd sterk. Nu moeten we dat ook wel in de competitie te tonen."

Inderdaad, want om het behoud veilig te stellen is er ook nog werk aan de winkel. "We hebben een heel moeilijke kalender op het einde. Het is zaak om de komende weken punten te pakken. Het gevoel was de voorbije weken niet zo goed. Deze kwalificatie in de beker geeft wel een goed gevoel en hopelijk kunnen we zaterdag de drie punten pakken."