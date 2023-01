'Vincent Kompany probeert optimaal te profiteren van malaise bij Anderlecht met transfer'

RSC Anderlecht blijft in moeilijke papieren zitten. Uitgaande transfers doen ze liever niet, maar het kan nu even niet anders.

Zo worden er al oplossingen gezocht voor Hendrik Van Crombrugge en Wesley Hoedt. Zij hebben stevige contracten en daar wil paarswit van af.

Maar ook andere spelers staan in het uitstalraam. Zo blijft er de nodige interesse zijn voor Michael Murillo. Eerder werd hij in verband gebracht met het Braziliaanse Botafogo, maar die deal komt er niet.

Vincent Kompany zou de Panamees nu echter naar Burnley willen halen, zo is te horen in het thuisland van Murillo. De vraagprijs is 5 miljoen euro.