Karel Geraerts vooraf aan topper tegen Antwerp: "Het gevaar kan echt overal vandaan komen"

De Union-coach weet dat zijn manschappen bij een overwinning deze zondag tegen Antwerp een prima zaak kunnen doen.

Als ze winnen, zou de Union hun tweede plaats consolideren en een voorsprong van 6 punten op Antwerp nemen. "Zoals altijd zullen we spelen om te winnen", zei Karel Geraerts op een persconferentie voor de wedstrijd van nu zondag tegen Antwerp.

Met vertrouwen, maar bedacht om de kwaliteiten van Antwerp is de Geraerts wel. "Antwerp heeft een heel goede organisatie. Hun leider is echt Toby Alderweireld, die de hele ploeg aanvoert. Ze hebben veel spelers met grote individuele kwaliteiten, die weten hoe ze iets moeten forceren, die creatief zijn. Individueel is het een sterke ploeg, met een sterk collectief. Het gevaar kan echt overal vandaan komen", erkent hij de kwaliteiten van de tegenstander.