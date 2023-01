Patrick Goots over bekeravontuur van Antwerp: "Dromen van de finale"

Patrick Goots volgde de wedstrijd van Royal Antwerp FC tegen Genk noodgedwongen van thuis uit.

Goots volgt nagenoeg alle wedstrijden van The Great Old live, maar woensdag was hij er door ziekte helaas niet bij. En wat heeft hij gemist. Misschien wel de beste match in jaren.

“Er waren de voorbije jaren wel meer goeie matchen, maar als ik puur naar het voetbaltechnische aspect en het met uiterste precisie uitgevoerde game plan kijk, dan steekt deze overwinning erbovenuit. Winnen op het veld van Genk, dat thuis nog niet verloor en vorige zondag uittredend landskampioen Club Brugge vernederde, is nog iets anders dan gaan winnen in Beveren”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Zondag wacht de topper tegen Union SG, de ploeg ook die Antwerp lootte voor een dubbel duel in de halve finale van de beker. “Je voelt aan alles dat de ploeg groeit en het vertrouwen toeneemt. De vraag is hoe lang Antwerp deze topvorm kan vasthouden, wetende dat het in de play-offs moet pieken. Dat dit bekeravontuur zo lang duurt, is sowieso fantastisch. Wie Standard én Genk kan uitschakelen, mag dromen van de finale.”