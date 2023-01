📷 OFFICIEEL Noah Mbamba met onmiddellijke ingang weg bij Club Brugge

Noah Mbamba is niet langer een speler van Club Brugge. De middenvelder sluit zich met onmiddellijke ingang aan bij Bayer Leverkusen.

De transfer was enkele dagen geleden al uitgelekt, maar toen werd er nog gesproken van een overgang tijdens de zomermercato.

Mbamba heeft nu een contract getekend bij Leverkusen tot 30 juni 2028. “Noah Mbamba is een van de grote talenten op zijn positie als middenveld zes. Hij heeft een uitstekende techniek, is lang en snel”, zegt sportief directeur Simon Rolfes van Bayer 04. “Als hij zich op dit niveau blijft ontwikkelen, kan hij met zijn klasse in de toekomst een belangrijke rol spelen in onze ploeg.”

Voor Mbamba is de overstap een “stap naar een topcompetitie”. “Ik hou van het Duitse clubvoetbal en Bayer 04 staat erom bekend dat het jonge spelers de beste kansen biedt om het hoogste voetbalniveau te bereiken.”