📷 OFFICIEEL Anderlecht heeft zijn eerste wintertransfer beet

De eerste transfer van de wintermercato is een feit. RSC Anderlecht versterkt zich met de Deense winger Anders Dreyer.

De 24-jarige flankaanvaller komt over van FC Midtjylland en tekent een contract van 4,5 seizoenen in het Lotto Park. "Dreyer begon zijn carrière bij Esbjerg, waar hij in zijn eerste volledige seizoen de promotie naar de Deense Superliga mee behaalde", klinkt het op de website van RSCA.

"Na tussenstops in de Nederlandse Eredivisie bij Heerenveen en Brighton in de Premier League, kwam Anders bij Midtjylland terecht. Daar ontpopte hij zich tot een ware revelatie."

"In 100 wedstrijden voor Midtjylland wist Anders Dreyer 35 keer te scoren en deelde hij 29 assists uit. Hij onderscheidt zich door zijn technisch vermogen op de kleine ruimte en een gevaarlijk afstandsschot."