Geen Michel Preud'homme? 'KBVB bewandelt piste van voormalige bondscoach voor positie technisch directeur'

De Belgische voetbalbond is naarstig op zoek naar twee invullingen voor vacante posities, die van bondscoach en die van technisch directeur. En voor die laatste denken ze aan een ex-bondscoach.

Michel Preud'homme werd de voorbije weken het vaakst genoemd om de nieuwe technische directeur te worden van de Belgische voetbalbond. Die liet namelijk al uitschijnen dat ze voor die positie het liefst een landgenoot hebben en dat de bondscoach ook zeker een buitenlander mag zijn.

Volgens Het Nieuwsblad is er echter ook een andere piste die bewandeld wordt door de voetbalbond en dat is die van Frank Vercauteren. Vercauteren zit sinds 2021 zonder werk nadat hij vertrok als coach van Antwerp. Daarvoor was hij coach van onder meer Anderlecht en Racing Genk maar ook... bondscoach in 2009.

Het heeft er dus alle schijn van dat zelfs naast het voetbalveld Anderlecht en Standard met elkaar blijven strijden...