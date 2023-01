Botsing tussen Riemer en Silva: spits mag vertrekken en zit zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Het ziet ernaar uit dat Fabio Silva zijn laatste match voor Anderlecht gespeeld heeft. De spits liep al een tijdje ongelukkig rond op Anderlecht en na de match tegen Club Brugge botste het met coach Brian Riemer.

Fabio Silva is al een tijdje gefrustreerd. Hij wordt gevraagd om meer vooraan te blijven, maar dat zit niet in zijn natuur. Zeker als de bal amper vooraan komt. Tegen Club raakte hij in 75 minuten speeltijd slechts 17 keer de bal. De Portugees werd naar de kant gehaald omdat hij volgens de fysieke data erdoor zat, maar was het daar niet mee eens.

Toen Riemer hem er na de wedstrijd op aansprak, kwam het tot een discussie tussen de twee. De frustraties leven al langer bij Silva, die intussen al drie coaches had dit seizoen en elke keer op een andere manier moest spelen. Toen ook nog zijn beste vriend binnen de kern, Sebastiano Esposito, opzij werd geschoven, was het op Neerpede duidelijk dat hij met een bedrukt gezicht rondliep.

Niet wat hij verwachtte

Silva had veel meer verwacht van zijn uitleenseizoen aan Anderlecht. Hij wou zich net als Lukas Nmecha en Joshua Zirkzee in de kijker spelen om sterk te kunnen terugkeren naar Wolverhampton of om een goeie transfer te versieren. Dat hij nu in een team zit dat zelfs achteruit moet kijken, is niet waarvoor hij getekend heeft. Dat er naar hem gekeken wordt terwijl hij amper bruikbare ballen krijgt, ligt ook gevoelig.

Daar tegenover staat dat ze binnen de sportieve staf ook niet gelukkig zijn met zijn trainingen en wedstrijden. Silva heeft veel kritiek op zijn ploegmaats. Benito Raman start morgen waarschijnlijk tegen Zulte Waregem, maar intussen is Jesper Fredberg ook op zoek naar een nieuwe spits. De CEO Sports zou weer in Denemarken te vinden zijn. Brengt hij van daar ook een nieuwe aanvaller mee?