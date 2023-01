Vandenhaute over periode-Kompany: 'Was een heel vaag project toen ik arriveerde op Neerpede"

Wouter Vandenhaute was maandagavond te gast in De Afspraak op Canvas om meer duiding te geven bij zijn positie als niet-uitvoerend voorzitter maar hij blikte ook terug naar de periode-Kompany bij Anderlecht.

"Toen ik toekwam bij Anderlecht, was het allemaal nog een heel vaag project", doet Vandenhaute uit de doeken op Canvas. "Hij was speler-trainer, motivator... Ik heb dan de beslissing genomen om hem aan te stellen als trainer", beweert de niet-uitvoerende voorzitter van Anderlecht.

"Maar de mensen die nu vragen of ik hem niet langer aan boord had moeten houden, zijn dezelfde mensen die enige tijd geleden aan mij vroegen hoe lang het nog zou duren voor ik hem zou ontslaan."

Achteraf bekeken was de periode van Kompany bij Anderlecht helemaal zo slecht nog niet met een derde en een vierde plaats in de competitie + een plaats in de bekerfinale. "Maar ik merkte na een evaluatie dat de mayonaise niet meer helemaal pakte met de sportieve top. We zijn dan samen tot de conclusie gekomen dat het beter zou zijn om er een punt achter te zetten. Bovendien vond iedereen de keuze voor Mazzu verstandig maar dat heeft ook niet gewerkt", besluit Vandenhaute het hoofdstuk-Kompany.