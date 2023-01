Arnaut Danjuma kan terug naar de club waar hij al 8 jaar doorbracht

Arnaut Danjuma zit op een zijspoor bij Villareal. Er is interesse uit de Premier League, maar nu is één van zijn voormalige clubs opgedoken.

Het leek erop dat Arnaut Danjuma naar de Premier League ging verhuizen. Dat kan u HIER lezen. Nu zijn er kapers op de kust uit de Eredivisie. PSV is namelijk geïnteresseerd in de Nederlandse aanvaller die nog voor Club Brugge uitkwam.

Danjuma speelde van 2008 tot 2016 in de jeugd van de Eindhovenaren. PSV zou hem graag willen overnemen, een huurconstructie is daarbij het meest waarschijnlijk, vanwege de transfersom die Villarreal voor Danjuma verlangt. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2026 in Spanje.