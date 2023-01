Voormalig aanvaller van Club Brugge staat voor een terugkeer naar de Premier League

Arnaut Danjuma kent moeilijke weken bij Villareal en mag uitkijken naar een tijdelijke nieuwe bestemming. Deze zou in de Premier League liggen.

Arnaut Danjuma heeft van Villarreal toestemming gekregen om af te reizen naar Londen om met geïnteresseerde clubs te praten over een overstap in januari. Dat meldt The Athletic zaterdagavond. Diverse clubs uit de Premier League hebben belangstelling voor Danjuma, die deze maand op huurbasis mag vertrekken bij Villarreal.

Eén van de clubs is AFC Bournemouth die de aanvaller in 2021 nog verkochten aan Villareal. Zij hadden Danjuma twee jaar voordien overgenomen van Club Brugge.