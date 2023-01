Cercle Brugge trainer Muslic moet kapitein missen tegen Union en is in de wolken met komst Siquet

Cercle Brugge ontvangt woensdagavond Union in Jan Breydel.

Cercle Brugge pakte de afgelopen drie matchen maar 1 op 9 en zag zaterdag ook nog eens voorzitter Vincent Goemaere vertrekken. Tegen Union moet Cercle ook nog eens zijn kapitein Charles Vanhoutte missen. Hij kreeg tegen Charleroi zijn vijfde geel en is geschorst.

Cercle-trainer Miron Muslic zal dus een vervanger moeten vinden voor Vanhoutte. "We zullen Charles missen tegen de sterkste ploeg van het moment in deze competitie. Jammer dus, want hij is al maanden sterk bezig, ontwikkelde zich enorm goed en hij vond nu ook nog de weg naar doel", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Muslic kan mogelijk wel al rekenen op Hugo Siquet, die op huurbasis overkwam van Freiburg. "Het is een eer en een zegen voor ons dat we zo’n groot talent konden overtuigen om in ons project te stappen. Siquet heeft een topprofiel, hij is jong en international en heeft een groot potentieel", zegt de Cercle-coach nog. Er was blijkbaar veel belangstelling voor Siquet, maar hij koos toch voor Cercle.