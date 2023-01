'Frey en Antwerp eens te meer op ramkoers: twee Belgische kandidaten, maar dit lijkt meest waarschijnlijke optie'

Een nieuwe dag, een nieuwe episode in het verhaal van Michael Frey. Een oplossing wordt steeds dringender.

Michael Frey wil ook tegen Oostende niet spelen voor Antwerp en dus lijkt een oplossing stilaan een absolute must voor de spits én voor The Great Old.

Kapers

De interesse van Schalke 04 in Antwerp-spits Michael Frey was reeds bekend en zij willen hem nu ook graag gaan huren.

Frey zou al een persoonlijk akkoord hebben. Ondertussen zijn er nog andere kapers op de kust - waaronder Charleroi en OH Leuven. Erg concreet is dat allemaal nog niet.