Club Brugge zou geïnteresseerd zijn in Amerikaanse WK-ganger van Lille

Na het WK in Qatar zoekt Timothy Weah naar een ploeg voor de rest van het seizoen.

Timothy Weah (22) beleeft een moeilijk seizoen bij Lille. De Amerikaan en zoon van George Weah werd in het begin van het seizoen afgeremd door een voetblessure. Hij speelt wel weer bij Lille, maar is geen basisspeler. In tien matchen scoorde hij nog niet, hij gaf wel twee assists.

Op het WK mocht Weah wel telkens startten en maakte hij in de eerste wedstrijd van de VS ook de goal voor de VS. Afgelopen weekend speelde Weah nog 75 minuten voor Lille, maar hij zou toch aansturen op een vertrek.

Club Brugge zou geïnteresseerd zijn om de Amerikaan te huren, maar krijgt daarbij mogelijk concurrentie van Sevilla. Bij Lille heeft Weah nog een contract tot midden 2024.