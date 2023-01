Andere Anderlecht-spelers moeten de crisis bezweren: ook tegen Seraing geen Lior Refaelov

Een terugkeer uit blessure van Lior Refaelov: Anderlecht heeft er enorm nood aan. In Seraing zal de Israëliër er echter nog niet bij zijn.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Een dag na de grote opdoffer tegen Zulte Waregem (2-3) was het een gewone trainingsdag voor de Anderlecht-spelers. Van Lior Refaelov was echter geen spoor en dat betekent dat de creatieve middenvelder zondag tegen Seraing ook zeker nog niet opgesteld kan worden.

Refaelov sukkelt met een blessure aan de hamstrings die hij heeft opgelopen op training. In het seizoensbegin was Refaelov nog op weg om met zijn statistieken zijn stempel op het kampioenschap te drukken. Sindsdien is het met de ploeg alleen nog maar bergaf gegaan en zelfs het degradatiespook loert voorzichtig om de hoek.

Klaarstomen tegen Antwerp

Het recupereren van Refaelov zou zeer welgekomen zijn, zowel vanwege zijn voetballende kwaliteiten als voor zijn ervaring. Paars-wit hoopt hem te kunnen klaarstomen voor de wedstrijd tegen Antwerp. Aan zijn ploegmaats om zondag een volgende vernedering te vermijden en de rust in de tent te doen terugkeren.