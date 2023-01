IJslander Thorsteinsson (OHL) kan na vier maanden droogte weer scoren: "Met mijn niveau was ik nooit ontevreden"

De IJslander scoorde de enige goal voor OHL tegen Eupen.

Jón Dagur Thorsteinsson (24) kwam vorige zomer van het Deense Aarhus GF naar OH Leuven. Daar scoorde hij in zijn eerste zeven matchen drie goals, maar nadien was het langen wachtten, zo'n vier maanden.

Tegen Eupen was het eindelijk weer zover en scoorde hij na 28 minuten zijn vierde van het seizoen. Half oktober verloor de IJslander zijn basisplaats en moest hij tevreden zijn met invalbeurten. "Misschien had ik liever wat meer minuten gekregen, maar met mijn niveau was ik nooit ontevreden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

OHL staat nog altijd goed om de top acht te halen en dat is ook het doel volgens Thorsteinsson. "Als we nu een goeie reeks kunnen neerzetten zijn we goed op weg. Er zijn belangrijke wedstrijden op komst." Zaterdag gaat OHL op bezoek bij Union, dat woensdag nog gelijk speelde tegen Cercle Brugge.