Anderlecht-target Henry in tranen van het veld: zware blessure lijkt transfer in het water te doen vallen

Er komt geen einde aan de pech voor Anderlecht. Ze stonden volgens de laatste berichten dichtbij een nieuwe spits en dat zou ex-OHL'er Thomas Henry moeten worden. Die lijkt zich nu echter zwaar geblesseerd te hebben.

Anderlecht was zwaar geïnteresseerd om Henry binnen te halen, maar in de slotseconden van het Serie A-duel Verona-Lecce blesseerde hij zich. En het zou wellicht om een zware blessure gaan, want het gebeurde zonder contact. Nooit een goed teken. Hij moest op een draagberrie weggehaald worden en was in tranen.

Waarschijnlijk gaat het om een knieblessure. Hoe erg het is, moet nog duidelijk worden. Maar de kans is groot dat Anderlecht een nieuwe spits moet zoeken om de aanval te versterken.