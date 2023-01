Fabio Silva (Anderlecht) gespot in het stadion van PSV, aankondiging transfer lijkt kwestie van tijd

De Portugees staat op het punt op te tekenen bij PSV.

De soap over het mogelijke vertrek van Fabio Silva (20) bij Anderlecht lijkt stilaan een einde te kennen. De Portugees werd door Anderlecht voor een seizoen gehuurd van Wolverhampton, maar na een half jaar is de Portugees alweer weg.

PSV zag al Cody Gakpo naar Liverpool en Noni Madueke naar Chelsea vertrekken voor zo'n 90 miljoen euro en was dus op zoek naar een nieuwe aanvaller. De aankondiging van de transfer van Silva lijkt een kwestie van tijd.

Silva is namelijk gespot in het stadion van PSV voor aanvang van de match tegen Vitesse. Voor hoelang Silva naar Eindhoven trekt, een half jaar of anderhalf jaar, moet bij de officiële bekendmaking duidelijk worden.