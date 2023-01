Johan Boskamp heeft snel zijn oordeel klaar over Riemer en Parker

Club Brugge en Anderlecht blijven in een diepe crisis zitten, ondanks het feit dat beiden een trainerswissel doorvoeren.

Bij heel wat clubs in de Jupiler Pro League had een trainerswissel een shockeffect en werd er op korte termijn succes geboekt. Bij Anderlecht en Club Brugge heeft de komst van respectievelijk Brian Riemer en Scott Parker daar hoegenaamd niet voor gezorgd.

“Zo zie je maar. Die nieuwe trainers kunnen het wel uitleggen, maar laten ze hun ploegen ook beter voetballen? Ik vind van niet”, zegt analist Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Anderlecht was deze week dra-ma-tisch tegen Zulte Waregem. En ook Club is een schim geworden van het team dat indruk maakte in de Champions League. Zowel Riemer als Parker zijn voorlopig geen meerwaarde voor het Belgisch voetbal.”