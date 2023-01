Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Nainggolan - Henry - Raskin - Sobol - Kerk

Michael Frey is nog maar goed en wel weg bij Royal Antwerp FC, of zijn opvolger staat al klaar. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 21/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Nainggolan - Henry - Raskin - Sobol - Kerk

Boskamp over transfer van Henry: "Kan me niet voorstellen dat die twee Denen hem kennen"

Anderlecht is koortsachtig op zoek naar versterking. Thomas Henry is de laatste naam die gevallen is. (Lees meer)

'Club Brugge lijdt stevig verlies op transfer Sobol'

Transferjournalist Sasha Tavolieri heeft details bekendgemaakt over de transfer van Edouard Sobol. (Lees meer)

Radja Nainggolan spreekt over zijn trip naar Cagliari en een mogelijke nieuwe deal

Radja Nainggolan werd vorige week gespot in het Italiaanse Cagliari. (Lees meer)

'Twee topclubs uit Jupiler Pro League kunnen Raskin niet binnenhalen'

Nicolas Raskin wil voor het einde van de maand weg bij Standard, maar het zal geen transfer in eigen land worden. (Lees meer)